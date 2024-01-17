Лавров предрек Украине судьбу Афганистана и Ливии

Украину, к сожалению, ждет судьба Афганистана и других стран, где Запад устраивал авантюры, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя готовность западных стран поддерживать Киев.

«Раньше говорили «столько, сколько придется». Сейчас уже говорят «столько, сколько возможно» — это уже такой нюанс, отражающий легкое изменение в оценке ситуации», — сказал Лавров.

Он предложил вспомнить, что американцы присутствовали в Афганистане 20 лет.

«Это столько, сколько потребовалось им или столько, сколько было возможным? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия. Любые страны, в которых США и сателлиты устраивали авантюры. Демократия в этих странах не утвердилась. И Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», — добавил глава МИД.