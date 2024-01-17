Лавров: ...Но причина в позиции Еревана

Отсутствие прогресса по нормализации между Арменией и Азербайджаном вызвано позицией Еревана, которому раздает советы Запад, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана», - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

«Не знаю, кто что Еревану советует. «Но мы видели, как Евросоюз, Франция, Германия, США сразу, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы», - заявил Лавров, добавив, что «Евросоюз и США хотят по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход Москвы».

Лавров также заявил, что механизм сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии и трех их ближайших соседей - России, Ирана и Турции (формат «3+3») якобы «перспективен, поскольку не зависит от глобальной политической конъюнктуры»:

«Мы предложили активнее развивать механизм сотрудничества трех южнокавказских стран, Армении, Азербайджана и Грузии, и трех их ближайших больших соседей - России, Турции и Ирана. Пара встреч состоялась, армянские представители участвовали. Мне кажется, со временем именно этот формат будет перспективным, потому что он не зависит от какой-то глобальной геополитической конъюнктуры и он свободен от той геополитической игры в сохранение гегемонии, которую сейчас развивает Вашингтон вместе со своими коллегами из Брюсселя».