Споры с Ираном повысили спрос Китая на российскую нефть

Частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае стали активнее закупать нефть в России из-за споров по поводу цен на нее с Ираном, передает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.



По их словам, 3,8 млн тонн топлива, которое поступило в феврале, было распродано за две недели. Тегеран поднял цены на топливо в начале декабря.

Покупка российской нефти стала более выгодной, так как Москва понизила цены на нее по нефтепроводу «Восточная Сибирь—Тихий океан» (ВСТО), пишет агентство.

Частные китайские заводы, как отмечает Bloomberg, извлекают выгоду из закупок нефти у тех стран, от сотрудничества с которыми из-за риска санкций отказались другие. По данным агентства, в декабре 2023 года более 90% судов, которые транспортируют нефть с ВСТО, направлялись в Китай.