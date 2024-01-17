В Москве ответили на сообщения о «прямых переговорах» России и Украины

Публикации о том, что Россия и Украина якобы могут провести прямые переговоры в Женеве, являются «слухами». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Слухи они и есть слухи», - сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие публикации.

Лавров считает, что вести разговор об условиях завершения войны в Украине нужно с Западом, но он в этом «не заинтересован».

«Конечно, говорить об этом надо с Западом. Мы вспоминали о том, как в апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности [с Россией]. Точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались, команду дает точно совершенно Вашингтон», - утверждает глава российской дипломатии.

Лавров обратил внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что не видит «близкой перспективы» переговоров даже по долгосрочному перемирию в Украине: «Они про урегулирование вообще не хотят говорить. Иногда проскакивает у них по Фрейду тема объявления перемирия, чтобы подкачать оружием Украину, так же, как они использовали Минские договоренности».