Как госсекретарь США мог приземлиться в Баку прошлым летом

Военно-воздушные силы США отправили самолет на замену. Ожидалось, что Блинкен вернется из Цюриха на несколько часов позже, чем планировалось изначально. По словам Миллера, поломка самолета никак не повлияла на график встреч госсекретаря.

По его словам, Блинкен уехал из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум, в Цюрих. Оттуда он планировал вылететь на родину, но была выявлена «техническая неисправность» самолета. Из-за этого госсекретарю пришлось остаться в Швейцарии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Цюриха из-за поломки самолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Сопровождавшие главу американской дипломатии официальные лица сообщили ВВС, что во время подготовки воздушного судна к полету была обнаружена утечка кислорода. Подобное считается критической неисправностью, которая может привести к авикатастрофе. Причем во время обнаружения данной неисправности Блинкен и сопровождающие уже находились на борту.

Помощник госсекретаря вернулся в Вашингтон коммерческим рейсом, а ВВС США отправили вслед за Блинкеном еще один самолет.

«Прибывает запасной самолет. Мы рассчитываем вернуться сегодня вечером, но на несколько часов позже, чем первоначально планировалось», — рассказал журналистам Миллер.

По сообщениям американских СМИ, Блинкен должен был вернуться в США на борту «Боинг 737». Как сообщает BBC, частые проблемы на данных самолетах вызывали беспокойство во время предыдущих поездок официальных лиц Госдепартамента.

Так, летом прошлого года, когда госсекретарь США собирался в Китай, его помощники раздавали азербайджанские визы журналистам, входившим в состав делегации. Это было сделано потому, что в случае возникновения каких-либо проблем самолет планировалось посадить в аэропорту Баку.