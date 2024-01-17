Россияне отведают и индийских яиц

Экспортеры из Индии предложили России поделиться яйцами - они готовы увеличить поставки, если власти двух стран договорятся по этому вопросу на проходящих переговорах. Об этом изданию Business Standard заявил президент Маркетингового общества птицеводов южноиндийского штата Тамилнад Вангили Субраманиам.

По его словам, российские чиновники признают дефицит яиц, а бройлерные фабрики в городе Намаккал, которые отвечают за 95 процентов индийского экспорта продукта, хотят наращивать производство. «В случае решения об этом на правительственном уровне Россия станет для Индии огромным рынком», — заключил он.

Российские власти опровергают проблемы с производством яиц, а резкий рост цен в магазинах объясняют увеличением потребления продукта. Для снижения остроты ситуации правительство разрешило ввезти в страну без уплаты пошлины 1,2 миллиарда яиц в период с 1 января по 30 июня текущего года.

В свою очередь, секретарь Всеиндийской ассоциации экспортеров продукции из птицы (AIPPEA) Валсан Парамесваран подчеркнул, что фактически российский рынок пока закрыт для индийских компаний, но процесс запущен. Представители отрасли просят правительство ускорить переговоры с Москвой, чтобы скорее начать поставки.

По данным Минторга Индии, с апреля по октябрь 2023 года страна поставила в Россию яйца на сумму в 110 тысяч долларов, что в десять раз больше, чем в тот же период годом ранее. Однако это незначительная доля от совокупного яичного экспорта Индии, который за тот же период составил 53,37 миллиона долларов.