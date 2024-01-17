Напряженно у Ирана и со Швецией

Швеция вызвала в МИД поверенного в делах Ирана и потребовала немедленно освободить шведских граждан, находящихся под стражей в Иране, сообщило внешнеполитическое ведомство в Стокгольме.

«Правительство интенсивно и неустанно работает над безотлагательным освобождением шведских граждан, задержанных в Иране без видимых причин», – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве сообщили, что «в конце 2023 года мужчина, имеющий гражданство Швеции и Ирана, был задержан без видимых причин». Кроме того, в начале января в Иране был арестован шведский мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Эти события усилили напряженность в отношениях между двумя странами, которая возникла в 2019 году, когда Швеция арестовала бывшего иранского чиновника за причастность к массовым казням и пыткам политзаключенных в 1980-х годах.