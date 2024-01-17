Декан МГУ назвал «абсолютно недостижимым» процветание России

Россия не сможет стать процветающей страной в ближайшее время, поскольку ее народ разделен, а все вопросы в государстве решаются силой, заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

«Мы сейчас разделенная внутри себя страна. Поэтому можно мечтать об экономическом процветании, о технологических прорывах и так далее, и так далее, но все это абсолютно недостижимо в стране, где свои и чужие. Где противостояние считается нормальным, а компромисс - слово неприличное», - сказал Аузан в интервью РБК.

По его словам, в России развит культ силы, с помощью которой решаются проблемы. «Это простое, но обычно неправильное решение вопроса или неэффективное. Для экономического развития и для будущего это плохо», — подчеркнул Аузан.

Экономист убежден, что Россия может предлагать миру «смыслы», но только если сумеет преодолеть внутреннее «разделение людей на своих и чужих, поляризацию общества и культ силы».

В целом, по словам Аузана, современный мир перешел из фазы сближения в фазу разбегания, а существовавшие ранее «тонкие конструкции общего понимания мира» и компромиссных ценностей рухнули. Происходящее экономист назвал «отливом глобализации», но оговорился — он не вечен и вновь сменится приливом.

В то же время характерная для XX века конкуренция капиталистической и социалистической систем сменилась «конкуренцией цивилизаций» - очень больших групп людей, которые сильно отличаются друг от друга религиями и ценностными установками, отметил Аузан. Но, по его мнению, есть и другая сила, подталкивающая людей к сотрудничеству и кооперации в условиях разделения труда, поэтому новая волна глобализации может подняться уже через два-три года.

Россия может поучаствовать в этой «новой глобализации», поскольку страна не обречена на цивилизационную изоляцию, которая была у Китая в XVI веке. Тем не менее такой сценарий нельзя исключать, и это в перспективе может ударить так, что «правнуки не справятся с подъемом», предупредил экономист.

«Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем. И входить не привычными каналами, не через обычные западные ворота, а через очень сложные закрытые рынки арабских стран и Китая. Нам надо понимать, что мы можем делать такого, что делаем лучше других. Вот это пока непонятно», - заключил Аузан.