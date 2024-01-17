Бросившего вызов Кремлю депутата ищут обновлено 15:46
Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев, раскритиковавший президента РФ Владимира Путина и выступивший против войны в Украине, объявлен в международный розыск. Об этом пишет «Медуза».
Источник журналистов, близкий к силовым ведомствам, утверждает, что Медведева объявили в розыск после того, как 13 января он покинул пределы России и выехал в Казахстан.
Сам депутат 15 января в беседе с корреспондентом 59.ru заявил, что из страны не выезжал, но раскрыть свое местонахождение отказался. Также он сообщил, что к нему обращались из полиции Ленинского района Перми с просьбой явиться на беседу. «Я сказал, что обдумаю безопасность этого мероприятия и сообщу свое решение», — отметил депутат.
* * * 15:25
Депутата Пермской городской думы от КПРФ Сергея Медведева исключили из партии и фракции за антивоенный пост в социальной сети «ВКонтакте». Об этом изданию «Новый компаньон» рассказала руководитель регионального комитета КПРФ Ксения Айтакова.
Сам Медведев в собрании, на повестке дня которого стояло его исключение, не участвовал.
31 декабря на своей закрытой странице во «ВКонтакте» депутат опубликовал пост, скриншот которого есть в распоряжении телеграм-канала «Пермь 36,6». «Пусть сдохнет тварь, развязавшая эту бойню. Пусть жестокая кара настигнет виновных в сотнях тысяч загубленных жизней! Страшно видеть, во что превратилась Россия. Обманутый, обезумевший в своей злобе народ, опомнись! Россия, очнись! Тебя убивают!» - говорится в публикации.
Коллеги Медведева из гордумы Перми написали на него донос «с просьбой дать оценку» этому посту. Ксения Айтакова сообщила журналистам «Нового компаньона», что с депутатом будут «работать компетентные органы».