Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев, раскритиковавший президента РФ Владимира Путина и выступивший против войны в Украине, объявлен в международный розыск. Об этом пишет «Медуза».

Источник журналистов, близкий к силовым ведомствам, утверждает, что Медведева объявили в розыск после того, как 13 января он покинул пределы России и выехал в Казахстан.

Сам депутат 15 января в беседе с корреспондентом 59.ru заявил, что из страны не выезжал, но раскрыть свое местонахождение отказался. Также он сообщил, что к нему обращались из полиции Ленинского района Перми с просьбой явиться на беседу. «Я сказал, что обдумаю безопасность этого мероприятия и сообщу свое решение», — отметил депутат.