О чем говорил Хакан Фидан с главами МИД Ирана и Пакистана?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани призвал Пакистан и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Хакан также провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

"Призываем дружественные и братские Иран, Ирак и Пакистан обеспечить спокойствие, проявив сдержанность и благоразумие", - сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана сообщили о том, что Абдоллахиан заявил о том, что совместная и решительная борьба с террористическими группировками является важной задачей для всех стран региона.