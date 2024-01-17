Лавров заявил о вседозволенности Израиля

Израиль не должен думать, что ему сейчас все дозволено из-за ужасов Холокоста. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

По словам российского министра, которые приводит ТАСС, Израилю не стоит думать, что из-за прошлых ужасов Второй мировой войны ему сейчас все дозволено: «Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня».