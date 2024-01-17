МИД Британии: 10% бюджета США уничтожили 50% вооружения России

США потратили 10% своего оборонного бюджета, чтобы уничтожить 50% российского вооружения, не потеряв ни одного американца. Это просто отличный результат! Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Он [Путин] потерял половину своей военной техники. Его потери составили 300 000 человек, [он видел, как] НАТО становится больше и сильнее с присоединением двух очень боеспособных стран – Финляндии и Швеции. Он потерял 20% своего Черноморского флота из-за страны, которая имеет относительно ограниченный военно-морской флот", - сказал британский министр.

Кэмерон отметил, что экономический потенциал Запада в 25 раз превышает экономику РФ, но нужно распорядиться этими ресурсами правильно.