Прокурор требует пять лет для Стрелкова

Прокурор просит назначить 4 года и 11 месяцев лишения свободы бывшему офицеру ФСБ Игорю Гиркину (Стрелкову), обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Молохов.

«Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал он.

Игорь Гиркин (Стрелков), бывший полевой командир, заочно осужденный в Гааге по делу о сбитом малазийском Боинге в Донбассе, активный сторонник войны и в то же время критик российской военной кампании в Украине, был арестован 21 июля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Виновным себя Гиркин не считает. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.