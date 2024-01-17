Эльяс Шафиев, собкор 17:00

Как уже сообщалось, Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к введению экономических санкций против Азербайджанской Республики. Официальный Париж, который до сих пор никак не может смириться с восстановлением Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, избрал путь дальнейшего обострения отношений с Баку, проявляя в этом больше рвения, чем даже сама Республика Армения.

В ответ на резолюцию верхней палаты парламента Франции Милли Меджлис Азербайджана призвал все французские компании, включая нефтегазовый гигант Total, покинуть страну. Если Кабинет Министров Азербайджана прислушается к призыву Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям, то это серьезно затронет экономические интересы Франции на Южном Кавказе. Напомним, что 60 процентов экономических связей Франции со странами нашего региона приходится именно на Азербайджан. Эти связи были сформированы еще до победы Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне, принимать итоги которой Франция наотрез отказывается. Согласно данным, опубликованным в мае 2020 года тогдашним послом Азербайджана во Франции Рахманом Мустафаевым, в период с 1995 по 2019 годы Французская Республика инвестировала в экономику Азербайджана 2,2 миллиарда долларов. Причем около двух миллиардов было инвестировано в нефтегазовый сектор.

Кроме того, до 2020 года французские компании участвовали в 42 проектах общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов, которые реализовывались в Азербайджане за счет средств государственного бюджета. В их числе были такие гиганты французского бизнеса, как Total, Alstom, Suez, Thales, Danone, Airbus, Bouygues, Iveco, Sanofi и Rothschild и другие, работающие в Азербайджане уже много лет. По данным того же года, в Азербайджане была зарегистрирована 61 французская компания, основными сферами деятельности которых являются энергетика, промышленность, транспорт, космос, торговля, услуги и сельское хозяйство. В 2019 году доля Франции во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 2,36 процента (11-е место), в том числе в импорте -1,83 процента (12-е место), а в экспорте - 2,73 процента (11-е место). Безусловно, наиболее важный актив Франции в Азербайджане – это доля компании TotalЕnergies в газоконденсатном месторождении «Апшерон» на Каспии. Компании TotalЕnergies и SOCAR имеют в этом проекте по 50 процентов каждая. В июле 2023 года, когда отношения между Парижем и Баку резко ухудшились, TotalЕnergies объявила о начале добычи природного газа в рамках первого этапа разработки месторождения «Апшерон». Добавим, что французский нефтегазовый гигант владеет также 5-процентной долей в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.