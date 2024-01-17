Апелляционный суд оставил Севиндж Вагифгызы под арестом

В Бакинском апелляционном суде под председательством Джавида Гусейна состоялось рассмотрение жалобы журналистки Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционная инстанция, не удовлетворив жалобу, оставил в силе решение Хатаинского районного суда.

Отметим, что по делу сайта Abzas Media по обвинению в контрабанде арестованы директор издания Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы. Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении Вагифгызы применена мера пресечения в виде ареста на 3 месяца и 29 дней, в отношении Гасанлы - арест на 4 месяца.