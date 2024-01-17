В России ищут пропавший опасный радиоактивный контейнер. Объявили награду

«Специально оборудованное авто с коллективом промысловой партии двигалось к месту проведения исследований по автозимнику между городом Усть-Кутом и пикетом Анна (Непа). При движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера с находящимся внутри него источником цезия-137 (ИГИ-Ц-4−2). Данный контейнер находится снаружи автомобиля, поэтому утеря была обнаружена только по прибытии», — рассказали в компании.

В Иркутской области РФ ищут защитный контейнер с находящимся внутри источником цезия-137 (ИГИ-Ц-4−2), утерянный сотрудниками нефтесервисной компании «ТНГ-Групп» (входит в холдинг «ТаграС»), сообщают российские СМИ.

Там отметили, что после обнаружения пропажи организовали поиски. Определена территория поиска с привлечением специалистов, оснащенных дозиметрическим оборудованием, по пути следования автомобиля, начаты следственные мероприятия. В полицию компания обратилась спустя четверо суток после пропажи, 16 января, уточняет РЕН ТВ.

За потерянную капсулу объявили награду, сообщил гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов, его слова приводит РБК. Шарипов уточнил, что это первый подобный инцидент в компании, и добавил, что нашедшему контейнер предприятие выплатит 200 тысяч рублей.

В компании заверили, что пока цезий-137 находится в защитном контейнере, он не угрожает здоровью человека и окружающей среде. Длительный контакт с цезием-137 может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь, рак и даже летальный исход, период полураспада вещества составляет 30 лет.