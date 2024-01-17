Сначала словацкие гости посетили Аллею шехидов, где почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком. Об этом сообщает сайт оборонного ведомства.

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Поприветствовав словацкую делегацию, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Министр обороны проинформировал делегацию о работах по разминированию и строительно-созидательной деятельности на освобожденных от армянской оккупации территориях. Была подчеркнута важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, Р.Калиняк поздравил азербайджанского коллегу с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Была отмечена важность расширения взаимного обмена опытом с азербайджанской армией, изучения современных боевых операций. Подчеркивалась особая значимость подобных визитов.

В заключение между Азербайджаном и Словакией состоялся широкий обмен мнениями по вопросам из военной области, представляющим взаимный интерес.