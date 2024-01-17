Успех поддерживаемых Azercell школьников на международной олимпиаде

С 8 по 14 января 2024 года в Республике Казахстан прошла XX Международная Жаутыковская олимпиада по информатике, в которой приняли участие 700 учащихся из 16 стран мира. Школьники, проходящие подготовку и принимающие участие в международных олимпиадах по информатике при поддержке Azercell, присоединились к соревнованиям в режиме онлайн и завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Учащийся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев и ученик 10-го класса лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевали серебряные медали, а учащийся 10-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев и ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли были награждены бронзовыми медалями.

С 2017 года в рамках сотрудничества ООО Azercell Telecom с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики Институт образования организует процесс подготовки школьников к международным олимпиадам по информатике. За этот период команда, успешно представляющая нашу страну, завоевала в общей сложности 58 медалей на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 3 золотые, 16 серебряных и 39 бронзовых медалей.