Митрополит всея Эстонии выдворен в Россию

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, известный в миру как Валерий Решетников, должен покинуть страну до 6 февраля. Власти отказались продлить его вид на жительство из-за угрозы национальной безопасности.

«Государство отказало в продлении ВНЖ, потому что Решетников поддерживает агрессора в своих публичных речах и поступках, он не изменил своего поведения вопреки предупреждениям», - сказал глава Северной префектуры офиса погранохраны Эстонии Индрек Ару.