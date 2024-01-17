Венгрия не считает, что Швеции место в НАТО

Правительство Венгрии считает, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует, заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в Североатлантический альянс.

Швеция "не предпринимает никаких шагов для того, чтобы укрепить доверие и установить с нами отношения как с друзьями и союзниками",- посетовал Гуйяш. Отношения между двумя странами официально "считаются союзническими, но едва ли могут называться дружескими",- сказал он.

"Из этого можно сделать вывод, что присоединение к НАТО не является приоритетом для Швеции", - заключил глава канцелярии премьера.