Лукашенко прокомментировал уход McDonald`s из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна способна обеспечить импортозамещение в тех сегментах, которые пострадали в результате санкций или ухода с белорусского рынка иностранных компаний. При этом белорусские власти не планируют продавать или передавать имущество иностранного бизнеса. В пример господин Лукашенко привел уход McDonald`s из Беларуси.

«Никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос - мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonald`s, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», - сказал Александр Лукашенко на совещании с правительством.

По словам белорусского президента, после ухода McDonald`s из страны многие сомневались в возможности найти альтернативу сети. «И пошли ко мне ходоки: «Мы не сможем. Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри - и это мы не можем. Ничего не можем», - рассказал Александр Лукашенко. Сейчас, по его словам, в сеть ресторанов поставляется отечественная продукция и готовится то, что «McDonald`s всегда традиционно у нас готовил».

В Беларуси было открыто 25 ресторанов McDonald`s в шести городах. Корпорация объявила о выходе с российского и белорусского рынков после начала спецоперации на Украине. Компания «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая ресторанами McDonald`s в Беларуси, в апреле прошлого года переименовала сеть в Mak.by.