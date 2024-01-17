США ввел санкции против компании из ОАЭ

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции в отношении 17 морских судов, которые перевозили российскую нефть, а также судоходной компании Hennesea Holdings Limited из Объединённых Арабских Эмиратов, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что танкеры, в отношении которых введены ограничения, ходили под флагами Либерии.

Ранее США включили четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций.