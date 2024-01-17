Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 20:54

Человечество все ближе к той роковой черте, за которой может разразиться новая мировая война. Каждая страна, которая мнит себя мировой или региональной державой, считает себя вправе по любому поводу, а то и вовсе без такового, убивать тысячи невинных людей в других государствах без каких-либо серьезных обоснований или международных санкций…

Еще свежи в памяти события двухлетней давности, когда Россия вторглась в Украину, чтобы «обеспечить безопасность, искоренить нацизм и защитить русскоязычное население». Этих абстрактных обвинений России оказалось вполне достаточно, чтобы совершить акт агрессии и начать полномасштабную войну с соседней страной, которая уже привела с обеих сторон к потере более полумиллиона жизней. Что же касается прямых материальных потерь, о которых обе стороны предпочитают не говорить, то они исчисляются сотнями миллиардов долларов. Не говоря уже о страданиях и невзгодах мирного населения, о разрушенных городах и селах, уничтоженной технике и электростанциях… Прошлогодний октябрь ознаменовался не менее ужасной войной на Ближнем Востоке. В ответ на невиданный по масштабам теракт, осуществленный боевиками движения ХАМАС, Израиль развернул многомесячную войну на территории сектора Газы. И к тысячам убитых израильтян прибавились десятки тысяч палестинцев, больше половины которых не имеют отношения к боевым подразделениям ХАМАС. Жестокая война на Ближнем Востоке продолжается, и к ней уже примкнули йеменские мятежники-хуситы, парализовавшие судоходство по Красному морю.

А тем временем вирус военного психоза распространяется все дальше и дальше. В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана. Самое поразительное, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, присутствующий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, хладнокровно заявил в этой связи, что удар, нанесенный по территории Иракского Курдистана, оказывается, вовсе не является нападением на Ирак, а был нацелен на уничтожение… израильской разведки! «Мы нанесли удар по базе «Моссада» в Иракском Курдистане, поразив ее высокоточными ракетами, - не без гордости заявил иранский министр. - Но это не означает, что мы нанесли удар по Ираку». А что это означает?

Впрочем, дело даже не столько в том, что Абдоллахиан откровенно лжет (в результате удара 24 баллистическими ракетами КСИР по Ираку не пострадал ни один американский объект, повреждено одно из зданий, принадлежащее курдским спецслужбам и убит видный курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и его жена – ред.) Потрясает цинизм Абдоллахиана, у которого хватает наглости во всеуслышание утверждать, что при этом Иран уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака. «То, что мы сделали, было в рамках соглашения о безопасности, - сказал глава МИД Ирана. - У нас есть законное право защищать себя». И кто же, интересно, дал Тегерану такое право – бомбить территорию соседней страны? Ведь завтра иранская разведка может обнаружить «базу Моссада» в любой другой стране региона, не говоря уже об Ираке, который Хосейн Амир Абдоллахиан контролирует лично. И что тогда? Прикрываясь формулировкой «У нас есть законное право защищать себя», Иран атакует эту страну баллистическими ракетами? Да-да, именно так!