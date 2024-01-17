Новый региональный жандарм. Иран? главная тема

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

Человечество все ближе к той роковой черте, за которой может разразиться новая мировая война. Каждая страна, которая мнит себя мировой или региональной державой, считает себя вправе по любому поводу, а то и вовсе без такового, убивать тысячи невинных людей в других государствах без каких-либо серьезных обоснований или международных санкций…

Все началось с войны против украинского народа...

Еще свежи в памяти события двухлетней давности, когда Россия вторглась в Украину, чтобы «обеспечить безопасность, искоренить нацизм и защитить русскоязычное население». Этих абстрактных обвинений России оказалось вполне достаточно, чтобы совершить акт агрессии и начать полномасштабную войну с соседней страной, которая уже привела с обеих сторон к потере более полумиллиона жизней.

Что же касается прямых материальных потерь, о которых обе стороны предпочитают не говорить, то они исчисляются сотнями миллиардов долларов. Не говоря уже о страданиях и невзгодах мирного населения, о разрушенных городах и селах, уничтоженной технике и электростанциях…

Прошлогодний октябрь ознаменовался не менее ужасной войной на Ближнем Востоке. В ответ на невиданный по масштабам теракт, осуществленный боевиками движения ХАМАС, Израиль развернул многомесячную войну на территории сектора Газы. И к тысячам убитых израильтян прибавились десятки тысяч палестинцев, больше половины которых не имеют отношения к боевым подразделениям ХАМАС. Жестокая война на Ближнем Востоке продолжается, и к ней уже примкнули йеменские мятежники-хуситы, парализовавшие судоходство по Красному морю.

...Продолжилось террором против Израиля и ответной войной против террористов в Газе

А тем временем вирус военного психоза распространяется все дальше и дальше. В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана.

Самое поразительное, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, присутствующий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, хладнокровно заявил в этой связи, что удар, нанесенный по территории Иракского Курдистана, оказывается, вовсе не является нападением на Ирак, а был нацелен на уничтожение… израильской разведки!

«Мы нанесли удар по базе «Моссада» в Иракском Курдистане, поразив ее высокоточными ракетами, - не без гордости заявил иранский министр. - Но это не означает, что мы нанесли удар по Ираку».

А что это означает?

Затем посыпались удары по территории Пакистана

Впрочем, дело даже не столько в том, что Абдоллахиан откровенно лжет (в результате удара 24 баллистическими ракетами КСИР по Ираку не пострадал ни один американский объект, повреждено одно из зданий, принадлежащее курдским спецслужбам и убит видный курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и его жена – ред.) Потрясает цинизм Абдоллахиана, у которого хватает наглости во всеуслышание утверждать, что при этом Иран уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака.

«То, что мы сделали, было в рамках соглашения о безопасности, - сказал глава МИД Ирана. - У нас есть законное право защищать себя».

И кто же, интересно, дал Тегерану такое право – бомбить территорию соседней страны? Ведь завтра иранская разведка может обнаружить «базу Моссада» в любой другой стране региона, не говоря уже об Ираке, который Хосейн Амир Абдоллахиан контролирует лично. И что тогда? Прикрываясь формулировкой  «У нас есть законное право защищать себя», Иран атакует эту страну баллистическими ракетами?

Да-да, именно так!

И в Давосе Абдоллахиан в циничной форме рассказал о новом международном праве

Не прошло и двух дней, как Иран атаковал ракетами и беспилотниками территорию соседнего Пакистана. Ведущие западные СМИ уже назвали эту атаку «игрой Тегерана со спичками». Ибо более чем 200-миллионный Пакистан – это не Ирак, а ядерная держава с достаточно сильной армией, имеющей, к тому же, богатый опыт участия в боевых действиях. Исламабад уже заявил, что «удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории может иметь последствия».

А в ответе Тегерана вновь прозвучали «иракские мотивы» министра Абдоллахиана. В частности, он заверил Пакистан, что Тегеран уважает его суверенитет и территориальную целостность, а удары были направлены исключительно против иранских террористов.

«Мы были нацелены на группировку «Джейш аль-Зольм», - заявил Абдоллахиан. - Я поговорил со своим пакистанским коллегой и заверил его, что мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Но, в то же время, мы не позволим ставить под угрозу нашу национальную безопасность. У нас нет никаких колебаний, когда стоит вопрос о наших национальных интересах».

Ответ «пакистанского коллеги» был сух и угрожающ. Ирану недвусмысленно дали понять, что Исламабад может самостоятельно справиться с террористами на своей территории. Ирану было рекомендовано не действовать в роли регионального жандарма, каковым он не является, как бы сильно ему этого ни хотелось.

После чего Пакистан закрыл границу с Ираном и стал подтягивать туда дополнительные военные силы.

В свою очередь, и Иран привел свою армию в полную боевую готовность в приграничных с Пакистаном провинциях Систан и Белуджистан.

Словом, создается впечатление, что для достижения лидирующей роли в регионе иранские лидеры готовы на любые провокации. Даже не задумываясь, что это может привести к большой войне.

Причем не только в региональном, но и в мировом масштабе…