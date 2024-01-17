Армяне и европейцы обсудили демаркацию границы с Азербайджаном

Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел в Ереване встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Согласно информации пресс-службы Кабинета министров Армении, в ходе встречи собеседники обсудили развитие ситуации в регионе.

Григорян и Клаар также обсудили вопросы, касающиеся принципов и правовых основ процесса демаркации границы.