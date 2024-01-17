Иранский беспилотник атаковал американскую авиабазу

Недалеко от аэропорта Эрбиля (неофициальная столица Иракского Курдистана) прогремел мощный взрыв, пишут зарубежные СМИ.

«Беспилотник атаковал военную базу рядом с аэропортом в Эрбиле. Недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, а в консульстве США сработали сирены», - говорится в информации. Подтверждения от официальных источников пока нет.

По сведениям Reuters, звук взрыва прозвучал близ военной базы США на севере Ирака. Телеканал Al Arabiya уточняет, что военную базу рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане атаковал БПЛА. «Беспилотник атаковал военную базу рядом с аэропортом в Эрбиле… Недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, а в консульстве США сработали сирены», - говорится в сообщении телеканала.