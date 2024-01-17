В России признают поражение в «войне дронов»

Попытки российской армии переломить в свою пользу ход «войны дронов» в Украине обернулись фиаско, пишут российские СМИ со ссылкой на пророссийских военкоров.

По словам российского военкора Андрея Медведева, ситуация «довольно сложная» и «насыщение дронами у противника крайне высокое». По его словам, в России решили масштабировать производство одной из моделей, но ВСУ быстро к ней приспособились - из 10 до цели доходят только два дрона.

Еще один пророссийский канал подтверждает проблему с выпуском серийного дрона и утверждает, что «армия разом осталась без рабочих FPV-дронов», и они «не летят дальше 300 метров» из-за воздействия РЭБ.

О похожих сложностях рассказал Z-канал «Повернутые на войне». По его данным, абсолютно со всех фронтов пишут, что по FPV-дронам-камикадзе Украина переигрывает: «У них их тупо больше, абсолютно не понимаю, откуда с нашей стороны звучат победные реляции».

В прошлом глава «Роскосмоса», а ныне член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин пишет, что по всему Запорожскому фронту - «карусель» украинских дронов. «Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо - всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят FPV-дроны противника… Чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов. Во время одной из атак за полчаса прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП», - жалуется Рогозин.

Другой Z-блогер утверждает, что в Херсонской области украинцы доминируют с FPV-дронами и средств противодействия у армии РФ нет. «Охота за операторами БПЛА не ведется вообще, в отличие от Украины», - утверждает блогер. Он пишет, что в итоге на этом направлении сожжена куча танков, «Солнцепеков», артиллерии, транспорта, погибли расчеты Zala и «Ланцетов».

О провале с дронами пишет Z-военкор Filatov. Он жалуется на экономию дронов, запрет на некрасивые цели и требования участвовать в «ТикТок спецназе» - снимать красивые видео для производителей. По его словам, ВСУ, в свою очередь, могут на пехотинца потратить до 8 дронов FPV.