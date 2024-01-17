США ударили по хуситам

США снова ударили по объектам хуситов в Йемене, пишет The New York Times.

«Военные нанесли упреждающие удары по трем ракетам и пусковым установкам хуситов после того, как самолеты наблюдения США обнаружили, что они готовятся атаковать коммерческие суда, авианосцы и военные корабли ВМС в Красном море и близлежащих водах», - сообщили официальные лица на условиях анонимности.

Тем временем опубликованы кадры последствия удара дрона-камикадзе, принадлежащего хуситам, по балкеру Genco Picardy, принадлежащего США и шедшего под флагом Маршалловых островов в Аденском заливе.