В Венгрии назвали руководство Европарламента «бандой лицемеров»

Представитель правительства Венгрии назвал «бандой лицемеров» руководство Европарламента (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК), которое хочет лишить Будапешт финансирования и права голоса в Евросоюзе, но при этом закрывает глаза на недемократичные действия новых властей в Польше.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами подверг критике председателя польского правительства Дональда Туска, который после прихода к власти начал силовыми методами проводить реформы и устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре.

«Хотел бы я посмотреть на реакцию этой банды лицемеров, которая придерживается двойных стандартов и правит в Брюсселе, если бы такое происходило в Венгрии», - сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра. По его словам, руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела других стран, «проявляя строгость в одних случаях, но закрывая глаза в других».

Напомним, что 17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых ряд евродепутатов предложил продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС.