США фиксируют значительный прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил сейчас на брифинге спикер Госдепа Мэтью Миллер.

«Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить этот импульс, сохранить результаты прошлых переговоров и заключить соглашение», - заявил он.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность обеих стран.

«Надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее, тем лучше», - добавил он.

Лучше бы Вашингтон оказал больше давления на Ереван - тогда их желание поскорее увидеть мирный договор и сбудется.