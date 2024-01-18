Госдеп США о прогрессе в переговорах между Баку и Ереваном
США фиксируют значительный прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил сейчас на брифинге спикер Госдепа Мэтью Миллер.
«Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить этот импульс, сохранить результаты прошлых переговоров и заключить соглашение», - заявил он.
Миллер подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность обеих стран.
«Надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее, тем лучше», - добавил он.
Лучше бы Вашингтон оказал больше давления на Ереван - тогда их желание поскорее увидеть мирный договор и сбудется.