Смартфоны Nokia исчезнут с рынка

Китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестанет выпускать устройства под этой торговой маркой, сообщают зарубежные СМИ.

В фирме отметили, что с 1 февраля витрина со всеми телефонами и планшетами Nokia будет доступна на сайте HMD. Судя по всему, сайт nokia.com больше не будет посвящен смартфонам. Также китайская корпорация прекратит выпуск девайсов под торговой маркой Nokia - подобные устройства исчезнут с рынка.

По словам журналистов, таким образом HMD Global переосмыслила будущее своих продуктов. Компания владеет брендом Nokia с 2016 года, в 2025 году договор о правах на торговую марку истечет.