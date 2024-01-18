#Африканаш, и хоть баобаб не расти горячая тема
Советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны хотят, чтобы Россия построила свою военную базу на территории ЦАР.
С американцами власти ЦАР не договорились – самое время еще раз обратиться к Москве. Обставив свои просьбы максимально заманчивыми условиями. И база будет всего в 80 км от столицы страны - Банги, практически центр. И после подготовки инфраструктуры там можно будет разместить до 10 тысяч российских военнослужащих. Естественно – все за российский счет.
Кстати, этот Фидель – парень не промах. На что нажать в просьбах, знает, уговаривать умеет. Вот, к примеру, цитата из его обращения: «Мы на 1000% привержены России и считаем, что Российская Федерация должна оставаться с нами. Если Россия бросит нас сегодня, нас сожрут западники, которые были с нами со времен независимости и которые ничего не сделали для нашей страны».
Правда, если вдуматься в его слова, то нынешний режим в ЦАР способен существовать только при поддержке Москвы и на ее штыках. Но не стоит быть столь уж придирчивыми в мелочах, поскольку это результат критического мышления, а оно нынче в России не в почете, того и гляди запретят.
Вот сколько ни твердили российские власти, что в корне отказываются от политики СССР в отношении «братской помощи» Африке – чуть раздастся оттуда призывный крик, и Москва встрепенется «как старый конь при звуках полковой трубы». Экономические соображения, типа, а зачем России ЦАР, по боку. Политические соображения о целесообразности поддержки этой отсталой африканской страны – туда же. #Африканаш, и хоть баобаб не расти.
Зато – престиж. Дескать, Запад нас хочет в блокаду взять, а вот африканские страны, наоборот, на содержание к нам просятся. Уважают, значит. Свое будущее с Москвой хотят связать. Приятно. Как не пойти на встречу? Как отвергнуть руку дружбы, которая тянется к российским властям из «желтой, жаркой Африки, центральной ее части»?
В таких условиях вопрос об экономической и военно-политической выгодах военной базы в ЦАР даже не ставится. Просто потому, что таковых не просматривается, разве что активы, созданные там бывшим «Вагнером». Но для их охраны совершенно можно обойтись без развертывания такой дорогостоящей «игрушки» как полноценная военная база. Пара отрядов создаваемого в России ЧВК «Редут» - и за глаза довольно будет.
Но столь бюджетный вариант вряд ли устроит геополитиков в Кремле, постоянно грезящих о чем-то масштабном: чтобы танки до горизонта, чтобы в воздухе от военной авиации не протолкнуться. И чтобы шеренги солдат, восторженно приветствующие своего Верховного главнокомандующего. Только так, ибо в этом и есть, по мнению Кремля, истинное проявление величия и мощи России.
А такие «мелочи» как то, что основными партнерами этой африканской страны являются Китай, Индонезия, Саудовская Аравия и Франция, а основными партнерами по импорту - Франция, США, Индия и Китай, то есть экономика ЦАР завязана именно на эти страны – можно не обращать внимания. Вот будет там российская военная база – и структура товарооборота тут же изменится. Вы же в это верите? Москва никогда не обманывает…
Война в Украине привнесла в российскую внешнюю политику новшество, которое она и сама не замечает, – резкое сужение ее горизонтов до Авдеевки и Банги. Она бы и рада замахнуться на что-то большее, но возможностей и ресурса для этого нет. «Мелководье тем» — это теперь для Москвы «наше все». И приходится под смех почтеннейшей публики надувать щеки, тужась исполнить номер вроде «геополитический рывок в ЦАР».