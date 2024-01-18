Юлия Медведева, специально для haqqin.az 18 января 2024, 23:39

Советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны хотят, чтобы Россия построила свою военную базу на территории ЦАР. С американцами власти ЦАР не договорились – самое время еще раз обратиться к Москве. Обставив свои просьбы максимально заманчивыми условиями. И база будет всего в 80 км от столицы страны - Банги, практически центр. И после подготовки инфраструктуры там можно будет разместить до 10 тысяч российских военнослужащих. Естественно – все за российский счет.

Кстати, этот Фидель – парень не промах. На что нажать в просьбах, знает, уговаривать умеет. Вот, к примеру, цитата из его обращения: «Мы на 1000% привержены России и считаем, что Российская Федерация должна оставаться с нами. Если Россия бросит нас сегодня, нас сожрут западники, которые были с нами со времен независимости и которые ничего не сделали для нашей страны». Правда, если вдуматься в его слова, то нынешний режим в ЦАР способен существовать только при поддержке Москвы и на ее штыках. Но не стоит быть столь уж придирчивыми в мелочах, поскольку это результат критического мышления, а оно нынче в России не в почете, того и гляди запретят. Вот сколько ни твердили российские власти, что в корне отказываются от политики СССР в отношении «братской помощи» Африке – чуть раздастся оттуда призывный крик, и Москва встрепенется «как старый конь при звуках полковой трубы». Экономические соображения, типа, а зачем России ЦАР, по боку. Политические соображения о целесообразности поддержки этой отсталой африканской страны – туда же. #Африканаш, и хоть баобаб не расти.