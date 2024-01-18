Украина готовится к первому удару с F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что подготовка к первому воздушному удару из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. Об этом глава МИД сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

"Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Готовится инфраструктура. Все страны, которые пообещали предоставить F-16, придерживаются своих обязательств", - подчеркнул Кулеба.

При этом глава МИД сказал, что сама технология этих истребителей очень сложная.

"Это не просто пересесть из одной машину в другую. Меняется даже концепция управления воздушным боем. Поэтому процесс продолжается. Он занимает время, но все идет более или менее по плану. И я думаю, что в этом году мы будем иметь первые воздушные победы F-16 в Украине", - убежден Кулеба.