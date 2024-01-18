Джейхун Наджафов, собкор 18 января 2024, 23:51

Волны вирусного гриппа захлестнули страны Европы, в которых каждый десятый житель переносит острые формы заболевания, а экономические издержки от новой эпидемии оцениваются в миллиарды евро. Правительства Германии, Италии, Бельгии, Испании и других стран официально объявили в своих государствах эпидемиологическую ситуацию. В ряде областей ФРГ и Словакии закрыты детские сады, в Германии из-за болезней водителей возникли проблемы в работе общественного транспорта. По мере того, как растет число госпитализированных пациентов, усиливается дефицит медицинского персонала, который тоже болеет.

Эксперты ВОЗ заявили, что в Северном полушарии циркулирует сразу нескольких патогенов — грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и новый штамм COVID-19. Отмечается также, что среди распространившихся острых вирусных инфекций преобладает два штамма вируса гриппа А - A(H1N1)pdm09 и A(H3N2). В данный момент эпидемия вирусного "коктейля" продвигается в направлении Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Центральной Америки и Ближнего Востока. Как сказал в беседе с haqqin.az известный израильский врач Яков Беркун, в клиники Израиля массово обращаются люди с характерными симптомами респираторных вирусов. Одновременно, по его словам, растет число инфицированных коронавирусом.

«Для нынешней вспышки острых вирусных инфекций характерно быстрое поражение верхних и нижних дыхательных путей, - отметил Беркун. - Наиболее распространенными симптомами в настоящее время являются насморк, боль в горле, кашель, головная боль и высокая температура. Текущие штаммы коронавируса отличаются от тех, которые раньше вследствие заражения были исходными. Те, кто уже переболел коронавирусом, в текущем заболевании не обязательно испытывают те же симптомы. Сегодня характерными для коронавируса симптомами, в основном, являются сильная головная боль без повышенной температуры, боль в горле, иногда насморк или кашель». По словам израильского эксперта, находясь дома, невозможно самостоятельно определить по симптоматике, чем именно человек заразился - коронавирусом, гриппом или другим респираторным заболеванием. «Для это, - говорит Беркун, - необходимо провести комплексное тестирование. При этом не исключено, что пациент может подхватить одновременно два вида инфекций». Тем временем, девять стран Европы сообщили об обнаружении на птицефермах возбудителя высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ). В Молдове, Венгрии, Германии, Бельгии, Болгарии, Франции, Польше, Словакии и Швеции был обнаружен вирус птичьего гриппа у диких перелетных и домашних птиц.

В ФРГ по состоянию на 14 января вирус птичьего гриппа поразил шесть индюшачьих ферм в землях Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания и Бавария, где ВППГ поразил около 20 тысяч индеек. В Швеции вирус обнаружен на ферме в Скэне, на которой содержалось 48.000 птиц-бройлеров. В Австрии, Чехии, Германии, Молдове и Украине зараженные этой инфекцией домашние птицы были зафиксированы на приусадебных участках. По словам Таяра Эйвазлы, эксперта-инфекциониста Министерства здравоохранения Азербайджана, вирусный «коктейль», включая также сезонный грипп А, циркулирует и в нашей стране.