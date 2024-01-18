В сообщении отмечается, что в среду два беспилотника были также сбиты над Балтийским морем, а еще один дрон врезался в нефтяной комплекс в районе аэропорта Пулково. И хотя значительного вреда он не причинил, аэропорт закрывали на несколько часов.

В четверг, когда дроны атаковали Москву, перелеты в РФ тоже несколько "изменились". Полеты ограничивали в аэропортах Шереметьево и Внуково.

"Эти атаки показывают, что спустя две недели после остановки каких-либо поставок оружия из США Украина находится в отчаянном положении и из-за отсутствия альтернатив вынуждена прибегать к асимметричным методам ведения войны. Это означает, что поскольку Киев не может отразить вторжение российской армии на своей территории, украинское правительство все чаще прибегает к атакам на военно-промышленный комплекс российских крупных городов. Их цель – настроить население России против своего диктаторского руководства, чтобы они или, по крайней мере, влиятельные олигархи оказали давление на Путина и его клику для прекращения оккупации Украины", – считает Репке.

При этом, по словам аналитика, ситуация для России может стать намного хуже, поскольку в Украине были представлены беспилотники с реактивным двигателем. Российским системам ПВО их будет труднее сбивать. Кроме того, такие дроны будут достигать цели в три раза быстрее.