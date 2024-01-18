Азербайджан получил право на проведение международных соревнований по горным лыжам
Туристическому центру «Шахдаг» на основании сертификата, выданного Международной федерацией лыжного спорта (FIS), выдано право на проведение международных соревнований по таким видам горнолыжного спорта, как слалом, слалом гигант, а также супергигантский слалом. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана.
Данное решение создает возможность для включения «Шахдага» в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта.
Как сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, туристический центр «Шахдаг» обратился для получения сертификата в апреле 2023 года. Несколько дней назад после прохождения необходимых процедур был успешно завершен процесс омологации (проверки) склонов.
Процесс омологации считается важным аспектом развития объектов, где лыжники и сноубордисты могут выступать на самом высоком уровне. Такого рода проверку должны пройти все склоны, на которых проводятся соревнования FIS.