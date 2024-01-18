Путин требует прорыва в искусственном интеллекте

Министерству образования и науки совместно с Министерством цифрового развития России следует добиться того, чтобы в России появились ученые «мирового уровня» в сфере искусственного интеллекта. Такое поручение российский президент Владимир Путин дал по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Согласно поручению, комплекс мер, направленных на подготовку ученых-разработчиков, чиновникам правительства следует вести совместно с вузами и «Сколковским институтом». Ответственными за проект назначены, в том числе, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев. Им предстоит отчитаться перед президентом с докладом до 1 сентября.

Правительству, согласно поручению Путина, следует представить предложения о дополнительном финансировании исследований и разработок в области ИИ за счет федерального бюджета. Цель - «создание прорывных решений в области искусственного интеллекта», говорится в материалах, размещенных на сайте Кремля.

Добиваться «прорыва» чиновникам предстоит в условиях сокращения расходов на ИИ и массового отъезда ученых из России. По подсчетам «Новой газеты», с начала войны не менее 2,5 тыс. исследователей покинули РФ, в том числе сотрудники ведущих вузов, таких как МФТИ, МГУ и ВШЭ.

По состоянию на начало 2022 года число ученых в России уже было минимальным за всю современную историю — 340 тысяч. По сравнению с началом 1990-х количество исследователей сократилось почти в 3 раза.

Согласно закону о бюджете, ассигнования на федеральный проект «Искусственный интеллект» в 2024 году будут урезаны почти на 20% — с 6,4 до 5,2 млрд рублей. Еще более радикальный секвестр запланирован для федерального проекта «развитие инфраструктуры для научных исследований», в рамках которого осуществлялись закупки приборов и оборудования для университетов и научных центров по всей России. На него потратят 47,8 млрд рублей вместо 97 млрд, заложенных в принятый год назад закон о бюджете.