Китайцы создали смертельный коронавирус

Ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины в Китае создали новый, обладающий стопроцентной летальностью штамм коронавируса под названием GX_P2V, сообщает Daily Mail.

Новый штамм коронавируса был создан на основе вируса GX/2017, обнаруженного у панголинов (плацентарных древесных млекопитающих) в Малайзии за несколько лет до пандемии COVID-19.

Ученые оценили последствия заражения новым вирусом с помощью эксперимента на мышах, которым был внедрен человеческий ген, облегчающий вирусу доступ в клетки. В течение семи-восьми дней после проникновения вируса в организм все подопытные грызуны ушли из жизни.

Воздействие вируса оказалось разрушительным для легких, трахеи, костной ткани, глаз и мозга мышей. Отмечается, что GX_P2V распространяется по организму уникальным образом.

Работа китайских ученых была подвергнута критике со стороны научного сообщества. Профессор Франсуа Баллу, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университетского колледжа Лондона, охарактеризовал исследование как «ужасное и бессмысленное с точки зрения науки». Профессор Ричард Эбрайт, химик из Университета Ратгерса в Канаде, полностью согласился с оценкой Баллу.

Также эксперты выразили обеспокоенность относительно биобезопасности лаборатории, в которой проводились эксперименты. Эбрайт заявил, что аналогичные исследования в Ухане в 2016-2019 годах могли быть причиной пандемии коронавируса.