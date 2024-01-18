Автора шутки о петухах арестовали

В Москве задержан президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. Ранее управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило против него дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, в декабре 2023 года Усман Баратов публиковал в соцсетях посты, унижающие граждан РФ, в том числе участников боевых действий на территории Украины.

В сообщении СКР не уточняется, о каких именно публикациях идет речь. Ранее несколько военкоров и Telegram-каналов обратили внимание на пост Усмана Баратова в соцсети «Одноклассники» от 16 декабря, в котором он комментирует ситуацию с ценами на яйца в России. К посту была прикреплена картинка с курицами и подписью, которую военкоры посчитали оскорблением участников (так называемой) «специальной военной операции» в Украине.

Завести дело против Баратова поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. С просьбой отреагировать на «оскорбительные высказывания» главы узбекского землячества к нему обратились «российские военные корреспонденты», говорилось в сообщении ведомства.

Причиной для возбуждения дела стал пост в соцсетях Баратова, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью, будто она говорит: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»