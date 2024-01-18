Леонид Швец, автор haqqin.az 02:02

Публично проявленное остроумие на актуальную общественно-политическую тему дорого обойдется президенту межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову. Руководство Следственного комитета Российской Федерации поручило возбудить в отношении него уголовное дело по факту оскорбления участников военной операции. Но, похоже, отдуваться придется не только Баратову. Под ударом оказались все национальные землячества в России.

Вся вина остряка заключается в том, что 16 декабря он выложил в «Одноклассниках» пост, в котором прокомментировал яичный кризис в России. Картинку с курами венчала подпись: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!». Как известно, в конце прошлого года резко вверх пошли цены на этот повседневный продукт, ситуацию даже пришлось комментировать самому Путину, и большие партии яиц были закуплены в Турции и Азербайджане, чтобы погасить кризис. Усман Баратов сделал, по сути, несложное умозаключение, что до большой войны с Украиной никаких проблем с яйцами не было. Но нынче, как известно, в России нужно семь раз подумать, прежде чем поделиться своими мыслями с общественностью. Общественность, надо сказать, тогда, в декабре, и не обратила внимания на этот пост. А месяц спустя почему-то озаботилась и возмутилась. Насколько можно судить, в зоне повышенного внимания неравнодушных патриотов российский гражданин узбекского происхождения оказался после того, как уже в январе появился в качестве комментатора на YouTube-канале Rasstriga.doc по теме «Почему Россия не может смириться с мигрантами». Там он, в частности, заявил, что его оскорбляет, что всех россиян называют русскими и что ассимиляция – это плохо, нужно сохранять свою национальную идентичность, а не растворяться. Было еще заявление о том, что те президенты, из чьих стран люди уезжают работать в другие страны, должны подавать в отставку. Относилось это к лидерам соседних с Россией государств, но в контексте большого исхода из России могло быть воспринято неоднозначно. Видимо, решили познакомиться поближе, что это за Баратов такой умный, да наткнулись на декабрьский пост с курами. И понеслось: «Ты кого петухами назвал?!»

Усман Акрамович человек немолодой, ему 65 лет, и проблемы совсем ни к чему. Он снес скандальный пост и пожаловался, что аккаунт сломали, дескать, не писал ничего такого. Но кто ж ему поверит? Охота запущена. На информационном портале Life.ru, принадлежащем Араму Габрелянову, появилась большая статья «Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского». Очевидно, зарвавшегося узбека показательно накажут. Но самое важное и многообещающее прозвучало в исполнении вице-спикера Госдумы Петра Толстого. «Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти „землячества“ лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, „отмазывают“ собственных боевиков, „крышуют“ полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», - написал, как отрезал Толстой в своем телеграм-канале. И добавил для непонятливых: «Пора заканчивать с межнациональным либерализмом».