Всемирно известные ученые поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента

Рамиль Алиев, собкор 02:29

По мере приближения предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборов известные азербайджанцы, проживающие в различных странах мира выражают свою позицию относительно будущего развития исторической родины. Проживающий с 1991 года в Германии заслуженный деятель науки Азербайджана, первый азербайджанец - лауреат премии Гумбольдта, известный ученый-математик, обладающий статусом “Deans DistinguishedProfessor”, Масуд Эфендиев заявил в интервью haqqin.az, что на предстоящих 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборах поддержит кандидатуру действующего президента Ильхама Алиева. Напомнив свое выступление на проведенном в апреле 2022 года в Шуше V Съезде азербайджанцев мира (Съезде Победы), ученый отметил, что как представитель диаспоры, сопредседатель Всемирного объединения азербайджанских ученых (ВОАУ) и член инициативной группы “Продолжим путь Победы!” заявляет: “Мы единогласно отдадим за Вас свои голоса и на нынешних выборах. Да хранит Аллах Вас и наш народ-победитель!”.

Профессор и главный консультант Копенгагенского университета по неврологии, руководитель Международного центра лечения головных болей и директор Исследовательского союза по изучению мигрени, член Попечительского совета Фонда “YAŞAT” Масуд Ашина обратился к азербайджанскому народу в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами. В обращении говорится: “Дорогие соотечественники! 2024 год является качественно новым годом в истории современного Азербайджана, даже началом новой страницы. Впервые наша страна вступает в новый год с совершенно новой повесткой дня. Как отметил глава государства, мы полностью восстановили суверенитет над всей территорией нашей страны. Отныне совершенно иными будут и стоящие перед нами задачи. Дальнейшая миссия нашего государства заключается в утверждении мира на Южном Кавказе, широком размахе созидательной работы и налаживании коммуникаций. Да, установление мира на Южном Кавказе превратилось в нашу важнейшую задачу. А предстоящие выборы являются символом открытия новой чистой страницы.

Нам необходимо правильно оценить эту возможность и поддержать господина президента Ильхама Алиева, несущего на своих плечах историческую миссию. Мы должны предпринять этот шаг во имя развития Азербайджана и всего региона. Прошу каждого быть активным на выборах и сделать правильный выбор”. В обращении, распространенном от имени известного физика Бахтияра Сираджева, работавшего в 1995-2021 годах в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится, что наши соотечественники, проживающие в столице Австрии Вене, поддерживают кандидатуру президента Ильхама Алиева в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами.