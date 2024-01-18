Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Брянской области и Тамбовский пороховой завод. Обе атаки являются операциями Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Ранее СМИ распространили кадры пожара на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах, это следствие успешной операции ГУР.

По данным российских СМИ, площадь пожара на нефтебазе возросла до тысячи квадратных метров, горят четыре резервуара с бензином. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд, сообщает Московская железная дорога. По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, в борьбе с огнем также задействованы 13 пожарных автоцистерн.

Кроме того, россияне сообщали и об атаке на Тамбовский пороховый завод, расположенный в российском городе Котовск. Источники издания также подтвердили, что за этой атакой стоит украинская разведка.

Российские Telegram-каналы писали, что дрон якобы «свалился» на территорию порохового завода, в том числе на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

Тамбовский пороховой завод является одним из крупных в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. С января 2023 г. завод входит в состав государственной корпорации «Ростех».