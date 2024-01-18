Украинцы атаковали нефтебазу и пороховой завод в России добавлено фото; обновлено 12:30
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Брянской области и Тамбовский пороховой завод. Обе атаки являются операциями Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
Ранее СМИ распространили кадры пожара на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах, это следствие успешной операции ГУР.
По данным российских СМИ, площадь пожара на нефтебазе возросла до тысячи квадратных метров, горят четыре резервуара с бензином. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд, сообщает Московская железная дорога. По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, в борьбе с огнем также задействованы 13 пожарных автоцистерн.
Кроме того, россияне сообщали и об атаке на Тамбовский пороховый завод, расположенный в российском городе Котовск. Источники издания также подтвердили, что за этой атакой стоит украинская разведка.
Российские Telegram-каналы писали, что дрон якобы «свалился» на территорию порохового завода, в том числе на площадку возле цеха по смешиванию порохов.
Тамбовский пороховой завод является одним из крупных в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. С января 2023 г. завод входит в состав государственной корпорации «Ростех».
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при сбитии украинского беспилотника загорелась нефтебаза в Клинцах.
По его словам, резервуары Клинцовской нефтебазы в Брянской области загорелись после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.
Богомаз утверждает, что беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, однако при уничтожении он успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — уточнил глава региона.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что над Брянской областью рано утром был сбит украинский БПЛА самолетного типа.
Клинцовская нефтебаза - одна из двух нефтебаз компании «Брянскнефтепродукт» (входит в «Роснефть») в регионе. Сама компания занимается продажей моторного топлива в розницу через собственную сеть АЗК и мелким оптом — потребителям с нефтебаз. Это не первый раз, когда Клинцовская нефтебаза подвергается атаке дронов. В мае прошлого года Богомаз также сообщал об атаке предприятия, в результате чего повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.