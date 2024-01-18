Российский посол о закрытии военной базы в Армении

Посол России в Ереване Сергей Копыркин выступил с заявлением, что в Армении не стоит на повестке дня вопрос о выводе российской военной базы из республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит», – заявил дипломат.

Кроме того, Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о потенциальном закрытии базы в Гюмри и выводе российских пограничников, добавил, что с российской стороны подобных сигналов также не поступало.