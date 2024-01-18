Казахстан отправит миротворцев на Голаны

Парламент Казахстана поддержал предложение президента страны Касым-Жомарта Токаева об отправке 139 военнослужащих в район Голанских высот на Ближнем Востоке. В марте они уедут туда в рамках миротворческой миссии ООН.

«Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах», — сказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, которого цитируют казахстанские СМИ.

Он добавил, что участие в миротворческой миссии позволит ВС страны приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций. Для Казахстана, как уточнил министр, это первый случай, когда ООН дает Астане самостоятельную миссию.

Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. В результате Шестидневной войны район перешел под контроль Израиля. В 1973 году Сирия попыталась вернуть Голанские высоты, но потерпела поражение.