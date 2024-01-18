Вчера суд в Баймаке отправил под арест девятерых местных жителей, в среду участвовавших в акции в поддержку Фаиля Алсынова. Им вменили неповиновение полиции и арестовали на сроки от 8 до 15 суток.

Их посадили в автозак (у одного из мужчин флаг Башкортостана), и толпа с криками «Позор!» попыталась перекрыть ему дорогу. В итоге людей разогнали силовики и транспорт смог покинуть площадь Салавата Юлаева.

В Уфе на акции в поддержку Фаиля Алсынова задержали несколько человек, сообщают российские телеграм-каналы.

***10:35



В Уфе на площади Салавата Юлаева жители собрались в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. Силовики начали задерживать его сторонников, которые в третий раз за неделю вышли на митинг. Об этом сообщает «Вёрстка».

Полиция предупреждает собравшихся об ответственности за участие в несанкционированной акции. Люди отвечают: «Мы пришли посмотреть на памятник, мы туристы». Многие пришли с семьями.

Сообщается о задержании как минимум двух человек. Кроме того, силовики заставили одну из собравшихся убрать плакат с надписью «кара халык» (черный люд). По оценке корреспондента «Вёрстки», люди продолжают приходить на площадь.

Отметим, что накануне в Баймакском районе Башкортостана в ходе многотысячного митинга произошли жесткие столкновения митингующих с силовиками. Участники протестов собрались на площади перед зданием Баймакского райсуда, чтобы потребовать освобождения активиста Фаиля Алсынова, которого 17 января приговорили к 4 годам колонии по обвинению в «разжигании межнациональной вражды». Дело против Алсынова Следственный комитет возбудил по доносу главы Башкортостана Радия Хабирова.