«Не все будет в шоколаде»: адмирал НАТО советует готовиться к войне с Россией

Странам НАТО не следует считать само собой разумеющимся, что они продолжат жить в мире, им нужно готовиться к войне с Россией, которая сильно затронет обычных людей, считает председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр.

Британская газета Daily Telegraph вынесла на первую полосу заявления Бауэра под заголовком «НАТО предупреждает о войне с Россией в следующие 20 лет».

«Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, — это не нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль», — цитирует Бауэра Telegraph.

Адмирал похвалил шведские власти за предупреждения гражданам, что нужно готовиться к войне: «С этого надо начинать. С осознания, что не все можно спланировать и не все будет в шоколаде в следующие 20 лет».

На следующей неделе НАТО начинает масштабные учения Steadfast Defender 2024, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих (в том числе 20 тысяч британских). Эти учения продлятся до мая.