Посол Копыркин: Стратегические интересы России и Армении сходятся

«Я исхожу из того, и не только я, но это, естественно, и позиция руководства Российской Федерации, что наши отношения имеют, продолжают иметь союзнический характер. Знаете, ведь нас очень много чего связывает исторически. Излишне говорить, упоминать о том, что связывает наши народы на протяжении многих веков истории», - сказал Копыркин.

По его словам, помимо этого, у стран сегодня есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая касается ключевых аспектов жизнедеятельности государств, людей.

«Убежден, что это прочная основа, прочный фундамент, который дает запас прочности нашим взаимоотношениям. Я также убежден в том, что по основным параметрам наши стратегические интересы тоже объективно сходятся, это доказывала опять-таки история как более давняя, так и история современная. Поэтому, я думаю, что совершенно правильно, что с российской стороны проводится четкая установка на то, что наши отношения, несмотря на все проблемы, на какие-то недопонимания, на попытки внешних игроков внести трещины между нашими отношениями в своих конъюнктурных, геополитических интересах, сохраняют и должны сохранять союзнический, стратегический характер», - сказал дипломат.