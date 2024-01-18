Бывший зэк ходил с пистолетом по Баку
На железнодорожной станции Кешля сотрудники Баладжарского линейного отдела полиции задержали вооруженного мужчину, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно сообщению, при личном досмотре ранее судимого жителя Сальянского района Вахида Алиева сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пистолет марки ТТ, пять патронов и один магазин для патронов.
Расследование по факту продолжается.
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