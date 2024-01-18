Пока мир оживленно обсуждает Украину и Газу, хуситов и ракетные экзерсисы Ирана, на иордано-сирийской границе масштабы борьбы с наркотрафиком постепенно трансформируются в самую настоящую войну. Иорданцы регулярно сталкиваются на своих границах с целыми полчищами контрабандистов из Сирии, и в ход уже идут и элитные подразделения, и авиация.

Сирия давно уже стала наркогосударством, поставив производство каптагона, который также называют «героином для бедных», на широкую ногу, и заполонила наркотиком все соседние арабские страны. А «крыша» у производителей каптагона на самом верху, семейство Асадов. А непосредственно его производством и распространением за границей занимаются эмиссары «Хезболлы», 4-ая бронетанковая дивизия и многочисленные сирийские спецслужбы, махабарраты.

Проще говоря, каптагон в Сирии – больше, чем каптагон, это и основной источник дохода для режима, и вполне себе полноценная отрасль государственной экономики. И все в стране это прекрасно знают. Так, сегодня на акциях протеста против сирийского режима в провинции Сувейда в связи с иорданскими бомбардировками народ скандировал: «Главный наркоторговец сидит в президентском дворце в Дамаске».

Собственно, Сирию вернули в 2023 году в Лигу арабских государств именно в надежде на то, что Асад возьмет ситуацию с каптагоном под контроль, и сирийская делегация что-то такое даже обещала. Но обещать – не значит сделать, надежды оказались тщетны. Да и кто же будет отказываться от баснословной прибыли? Уж точно не те, кто организовал всю эту схему, на каждом уровне которой исполнитель получает свою долю прибыли.

Более того, сокращение производства каптагона опасно для сирийского режима. Поскольку в государственных доходах тут же возникнет серьезная дыра, а доходы охранителей режима, из самых элитных и надежных, существенно упадут. Что, разумеется, ослабит их лояльность и рвение в защите правящего клана.