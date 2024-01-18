Канделаки сравнила казахстанцев с манкуртами

Российская телеведущая, которой не понравилось переименование ЖД станций в Казахстане, получила волну хейта со стороны казахстанского общества. В ответ Канделаки заявила, что «смена названий — занятие опасное».

«Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и в том числе в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего, для тех, кто живет на Земле, а не витает в космосе», - написала телеведущая в Telegram-канале.

В качестве примера она привела ввод войск ОДКБ в 2022 году во время январских событий. По ее мнению, Казахстан перестал бы существовать, если бы не «помощь соседей».

«Не помнить прошлого — значит, не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?»

Также телеведущая вспомнила фильм «Борат» и призвала казахстанцев быть разумными.

«Не помнить прошлого — значит, рукоплескать фильму «Борат». Кто запретил его, кроме Казахстана? Россия и страны Залива. А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден. Меньше злобы, больше разума. И тогда вам никогда не придется, заискивая, объяснять американским СМИ, что вам понравились шутки Бората. По крайней мере пока рядом есть Россия», - резюмировала Канделаки.