Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:28

Война Израиля против ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток. В принципе, она уже идет на Красное море, где йеменским хуситам удалось парализовать мировое судоходство. А тут еще Иран стал обмениваться ракетными ударами с соседними Ираком и Пакистаном. Вот и Иордания ввязалась в приграничную войну с наркомафией четы Асада… Все это почему-то напугало Армению. Как сообщил изданию NEWS.am арабист Армен Петросян, война на Ближнем Востоке вполне может перекинуться на Южный Кавказ. Особенно после того, как Иран решил разобраться с организаторами терактов, произошедших на его территории. На основании чего армянский арабист делает столь тревожные выводы? И вообще, где Ближний Восток с палестинцами, израильтянами и неуправляемыми хуситами, а где Южный Кавказ?!

Но, как выясняется, Петросяна, не скрывающего своих симпатий к Ирану, очень пугает перспектива полного захвата израильтянами сектора Газа. Причем не из-за страданий мирных палестинцев, а потому, что победа ЦАХАЛ над боевиками ХАМАС ослабит региональное влияние Ирана. То же самое произойдет, если проиграет и Хасан Насралла со своей «Хезболлой». При этом армянский арабист обходит молчанием тот факт, что, по сути, все региональные и мировые центры силы давно уже хотят поставить Тегеран на место из-за его крайне агрессивной внешней политики и материально-техническую подпитку вооруженных шиитских формирований в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке... Но особенно возмутила Петросяна реакция Багдада и Исламабада на последние ракетные обстрелы, которые подразделения КСИР осуществляли под предлогом борьбы с терроризмом. Дескать, чего это вдруг Ирак и Пакистан так напряглись? Ведь Иран и раньше регулярно атаковал «гнезда «Моссада» и сепаратистов-белуджей, соответственно, в Ираке и Пакистане. И ничего, раньше никто особо не возражал…

Странная логика эксперта, согласитесь. Впрочем, все стало на свои места после того, как Армен Петросян, видимо, устав сдерживать эмоции, воскликнул: «Все это не в интересах Армении! Потому что любое ослабление Ирана означает усиление Турции и Азербайджана…» И ладно бы этот горе-эксперт просто болел бы себе за Иран, как за футболистов родного «Арарата» - в конце концов, любовь и преданность Армении исламской республике давно уже не секрет. Так он еще и Азербайджан преподносит в образе коварного антиираниста. По словам армянского эксперта, достигнутая в прошлом году стабилизация ирано-азербайджанских отношений, а также некоторый рост напряженности на треке Баку-Вашингтон пока сдерживают Азербайджан от активных антииранских действий. По мнению Петросяна, если боевые действия против Ирана развернутся непосредственно на его территории, то прямое вооруженное столкновение Баку с Тегераном станет неизбежным. При этом он оговорился, что в данный момент это маловероятно.