В Армении испугались ближневосточного пожара наша реакция
Война Израиля против ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток. В принципе, она уже идет на Красное море, где йеменским хуситам удалось парализовать мировое судоходство. А тут еще Иран стал обмениваться ракетными ударами с соседними Ираком и Пакистаном. Вот и Иордания ввязалась в приграничную войну с наркомафией четы Асада… Все это почему-то напугало Армению.
Как сообщил изданию NEWS.am арабист Армен Петросян, война на Ближнем Востоке вполне может перекинуться на Южный Кавказ. Особенно после того, как Иран решил разобраться с организаторами терактов, произошедших на его территории.
На основании чего армянский арабист делает столь тревожные выводы? И вообще, где Ближний Восток с палестинцами, израильтянами и неуправляемыми хуситами, а где Южный Кавказ?!
Но, как выясняется, Петросяна, не скрывающего своих симпатий к Ирану, очень пугает перспектива полного захвата израильтянами сектора Газа. Причем не из-за страданий мирных палестинцев, а потому, что победа ЦАХАЛ над боевиками ХАМАС ослабит региональное влияние Ирана. То же самое произойдет, если проиграет и Хасан Насралла со своей «Хезболлой». При этом армянский арабист обходит молчанием тот факт, что, по сути, все региональные и мировые центры силы давно уже хотят поставить Тегеран на место из-за его крайне агрессивной внешней политики и материально-техническую подпитку вооруженных шиитских формирований в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке...
Но особенно возмутила Петросяна реакция Багдада и Исламабада на последние ракетные обстрелы, которые подразделения КСИР осуществляли под предлогом борьбы с терроризмом. Дескать, чего это вдруг Ирак и Пакистан так напряглись? Ведь Иран и раньше регулярно атаковал «гнезда «Моссада» и сепаратистов-белуджей, соответственно, в Ираке и Пакистане.
И ничего, раньше никто особо не возражал…
Странная логика эксперта, согласитесь. Впрочем, все стало на свои места после того, как Армен Петросян, видимо, устав сдерживать эмоции, воскликнул:
«Все это не в интересах Армении! Потому что любое ослабление Ирана означает усиление Турции и Азербайджана…»
И ладно бы этот горе-эксперт просто болел бы себе за Иран, как за футболистов родного «Арарата» - в конце концов, любовь и преданность Армении исламской республике давно уже не секрет. Так он еще и Азербайджан преподносит в образе коварного антиираниста.
По словам армянского эксперта, достигнутая в прошлом году стабилизация ирано-азербайджанских отношений, а также некоторый рост напряженности на треке Баку-Вашингтон пока сдерживают Азербайджан от активных антииранских действий. По мнению Петросяна, если боевые действия против Ирана развернутся непосредственно на его территории, то прямое вооруженное столкновение Баку с Тегераном станет неизбежным. При этом он оговорился, что в данный момент это маловероятно.
Ну а дальше воспаленная фантазия армянского арабиста, облаченная в четкую антиазербайджанскую форму, вообще перешла все разумные границы.
По словам Петросяна, Азербайджан только и ищет повод проявить инициативу и «вместе с США и Израилем принять участие в антииранских процессах, урегулировав тем самым свои отношения с Западом, который за это забудет про геноцид в Арцахе».
Выдавая весь этот бред, Петросян настолько увлекся, что, сам того не желая, опротестовал главный нарратив мирового армянства, в соответствии с которым Азербайджан, развязав войну с Арменией, начнет с оккупации Зангезура. По мнению арабиста, жесткая позиция Запада относительно территориальной целостности Армении помешает Азербайджану осуществить его экспансионистские планы.
Нормальному человеку будет очень непросто осмыслить этот поток ущемленного сознания, густо замешанный на политологии для пикейных жилетов, теории заговора и мании национального преследования. И все это ради озвучки очередной новой армянской идеи.
А с другой стороны, что еще делать Петросяну и ему подобным, если старые армянские идеи давно уже не работают?..